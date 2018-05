Giunta Fedriga: deleghe e profili degli assessori (1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riccardo Riccardi: vicepresidente con deleghe a Salute, Politiche sociali, Disabilità e Protezione civile. Nato nel 1962 a Udine, laureato in Architettura, giornalista professionista, dirigente di Autovie Venete. Ha ricoperto le cariche di assessore del Comune di Codroipo, assessore all'Ambiente della Provincia di Udine, assessore alla Mobilità, Energia e Infrastrutture della Regione dal 2008 al 2013. Nel 2008 è stato Commissario delegato di Governo per l'emergenza della A4 e dal 2009 al 2010 Commissario delegato per l'emergenza alluvioni. È stato presidente della commissione di Protezione civile e coordinatore degli assessori nella Conferenza dei presidenti delle Regioni. Consigliere regionale nell'XI legislatura.Pierpaolo Roberti: assessore ad Autonomie locali, Sicurezza e Politiche comunitarie. Nato a Trieste nel 1980, diplomato in ragioneria, dipendente del Comune di Duino Aurisina, è stato per due anni vicesindaco di Trieste con deleghe a Polizia Locale, Sicurezza, Protezione civile, Grandi eventi e Famiglia prima di lasciare l'incarico per la Regione.Fabio Scoccimarro, assessore ad Ambiente e Energia. Nato a Trieste il 18 ottobre 1957, laureato in Storia alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste, imprenditore, è stato presidente della Provincia di Trieste da giugno 2001 ad aprile 2006. Nominato commendatore dal presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel 2005, è stato anche vicepresidente dell'Aeroporto di Trieste Spa e presidente della fondazione Isai (Istituto sviluppo ambientale internazionale) dell'Unesco. Dal 2016 è vicepresidente della Trieste Trasporti Spa.Barbara Zilli: assessore a Finanze e Patrimonio. Nata nel 1978 a San Daniele, laureata in Giurisprudenza, avvocato. Ha ricoperto le cariche di consigliere comunale a Gemona del Friuli, consigliere del Cda di Agemont Spa, consigliere provinciale e assessore della Provincia di Udine. Consigliere regionale dal 2013 al 2018.Graziano Pizzimenti: assessore a Infrastrutture e Territorio. Nato a Udine nel 1961, laureato in Economia e commercio all'Università di Trieste. Sindaco di Marano Lagunare dal 1995 al 2009 e vicesindaco dal 2009 al 2014. Docente di matematica applicata all'Istituto tecnico commerciale Deganutti, è stato presidente dell'Ater di Udine dal 2000 al 2005, componente del cda di Mediocredito dal 2008 al 2011 e successivamente vicepresidente del Consorzio industriale Aussa Corno.