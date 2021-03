Giunta: approvato in via preliminare ddlr multisettoriale

Periodo per elezioni amministrative 2021 dal 12/9 al 14/11



Trieste, 9 mar - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduta dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, ha approvato oggi in via preliminare il Disegno di legge regionale (ddlr) multisettoriale 2021 "Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile".



Il documento, strutturato in 133 articoli, interviene su molteplici aree dell'Amministrazione e apporta degli aggiornamenti e delle modifiche normative in molti casi al fine di modulare gli strumenti di intervento all'emergenza pandemica.



Più nel dettaglio, sono previsti dei miglioramenti alla formulazione delle normative - come nel caso dell'edilizia, del lavoro, delle attività produttive e dell'agricoltura - per accelerare i percorsi e l'efficacia dei provvedimenti. Fanno parte dell'articolato poi tutta una serie di disposizioni che vengono adeguate a seguito dei confronti in atto con lo Stato centrale. Tra le novità introdotte dal ddlr anche la collocazione temporale delle prossime elezioni amministrative che riguardano gli organi dei comuni il cui mandato scade quest'anno: si svolgeranno in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021.



Il disegno di legge deliberato oggi in via preventiva dall'Esecutivo regionale passerà nei prossimi giorni all'esame del Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere di competenza, dopo di che il ddl ritornerà in Giunta per l'approvazione definitiva e il successivo passaggio in Consiglio. ARC/GG/ep



© RIPRODUZIONE RISERVATA