Giro d'Italia: Bini, al lavoro per preparare l'arrivo sullo Zoncolan

A buon punto lo sgombero neve della strada che porta al traguardo Sutrio, 25 apr - "I lavori proseguono a ritmo serrato per consentire l'allestimento di una zona d'arrivo degna di una competizione che ancora una volta punta sulla nostra regione con una tappa sulla vetta dello Zoncolan". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini al termine del sopralluogo compiuto sulle pendici dello Zoncolan in vista della frazione che porterà i ciclisti presenti al Giro d'Italia sulla vetta del Kaiser nella giornata di sabato 22 maggio al termine della 14° tappa. Per l'occasione l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha voluto vedere di persona lo stato di avanzamento dei lavori che si stanno compiendo per sgomberare gli ultimi chilometri di strada verso il traguardo dalla copiosa neve ancora presente in vetta alla montagna. "In collaborazione anche con il Comune di Sutrio - ha detto Bini al termine del sopralluogo - PromoTurismoFVG sta in questi giorni ultimando la rimozione della neve, cui farà seguito l'asfaltatura e i necessari lavori di manutenzione. A meno di un mese dalla presenza dei ciclisti sullo Zoncolan, ho potuto vedere il grande lavoro fino ad ora svolto e ciò che ancora manca per farci trovare pronti all'arrivo della carovana rosa. Ai tantissimi tifosi che si assieperanno lungo la salita che porta verso il traguardo assicuro che, ancora una volta, la Regione si farà trovare pronta, offrendo un colpo d'occhio molto suggestivo anche agli spettatori di tutto il mondo che saranno collegati al giro d'Italia". ARC/AL/ep

