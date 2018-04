Giovani: 21/4 a Udine conferenza su condizione ragazzi in Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 18 apr - Approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei ragazzi e delle ragazze della nostra regione. È questo lo scopo della Conferenza regionale dei giovani del Friuli Venezia Giulia che prenderà il via alle 9 di sabato 21 aprile nel Polo economico dell'Università di Udine, in via Tomadini 30.Nel corso dell'evento, organizzato dalla Consulta regionale dei giovani in collaborazione con la Regione e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste, verranno presentati i risultati dello studio sul mondo giovanile condotto negli ultimi mesi e verranno presentati alcuni progetti virtuosi in tema di politiche giovanili realizzati dalle realtà territoriali.Per partecipare all'evento è necessario registrarsi attraverso il sito web della Regione (www.regione.fvg.it) e l'accesso in sala sarà consentito fino all'esaurimento dei posti disponibili. ARC/MA/fc