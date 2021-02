Giorno Ricordo: Callari, prima del perdono viene la verità sulle foibe

Monfalcone-Gorizia, 10 feb - "Mi piacerebbe che il Giorno del Ricordo potesse diventare anche il Giorno del Perdono". È il pensiero espresso dall'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari che è intervenuto oggi alle due commemorazioni del Giorno del Ricordo che si sono tenute nell'Isontino, a Monfalcone e a Gorizia. "Adesso che la verità sta nitidamente affiorando di fronte alla società e alle forze politiche e che gli storici stanno spendendo parole definitive sulle foibe - questa la riflessione di Callari -, forse potremo iniziare a perdonare gli aguzzini che hanno barbaramente trucidato i nostri fratelli, ma prima del perdono occorre il riconoscimento della verità". "Difendiamo con orgoglio - così l'assessore regionale - il ricordo di ciò che successe in queste terre e che rimase per tanti anni nel dimenticatoio perché qualcuno se ne vergognava. Onoriamo i nostri martiri e gli esuli che sono stati due volte italiani, come sosteneva Indro Montanelli: per nascita e per averlo fortemente voluto". A Monfalcone l'assessore regionale ha preso parte alla cerimonia tenutasi davanti al Monumento che in via Fratelli Rosselli ricorda l'esodo e le vittime delle foibe, promosso dall'Amministrazione comunale, alla presenza del picchetto d'onore della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Il sindaco Anna Cisint, che ha parlato nel suo intervento di "pulizia etnica dimenticata", ha deposto una corona e consegnato attestati ad alcuni esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia. A Gorizia Callari è intervenuto alla deposizione di una corona d'alloro a cura del sindaco Rodolfo Ziberna in largo Martiri delle Foibe, cui è seguita una manifestazione della Lega Nazionale e dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia nel corso della quale è stato fatto il punto sulle prossime iniziative di commemorazione e di investigazione sugli orrori delle foibe perpetrati in Slovenia. ARC/PPH/ep © RIPRODUZIONE RISERVATA