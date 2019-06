Giornata mondiale ambiente: Scoccimarro, positiva crescita sensibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 5 giu - "La salute, la qualità della vita, il turismo, le attività produttive, l'agricoltura, il lavoro, lo sport, le infrastrutture, l'energia. Sono pochi i settori della società che non influenzano o vengono influenzati dall'Ambiente. Il tema sta finalmente diventando centrale, purtroppo perché ci si è resi conto forse troppo tardi degli effetti negativi dell'uso non sostenibile delle risorse naturali ed energetiche sulla qualità dell'ambiente e sulla salute. Ma proprio quel forse può far ben sperare, perché c'è ancora il margine per recuperare, cambiare la direzione dello sviluppo e acquisire la consapevolezza".Nella Giornata mondiale per l'Ambiente l'assessore regionale competente, Fabio Scoccimarro, sottolinea come "se prima lo "sviluppo sostenibile" era considerato un prezzo, ora è evidente il vantaggio economico, sia per i costi evitati degli impatti dell'inquinamento e dei prezzi da pagare per il risanamento, sia per gli effetti positivi delle produzioni e dei processi green nel mercato italiano interno e nei mercati internazionali"."Solo nell'ultimo anno in cui ho preso in mano queste deleghe ho visto l'interesse aumentare in modo esponenziale anche grazie ai movimenti giovanili - conclude Soccimarro -. Sui bambini e i ragazzi adolescenti dobbiamo investire al fine di mettere in atto una 'rivoluzione culturale' tale da lasciare ai nostri figli un pianeta più verde". ARC/Com