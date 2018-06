FvgStrade:Callari, su trasferimento personale Giunta ha visione comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 28 giu - "All'interno della Giunta non c'è alcuna differenza di vedute in merito alla questione degli ex dipendenti provinciali del servizio strade che dovrebbero essere trasferiti a FvgStrade". Lo ha confermato in Consiglio regionale l'assessore regionale alla Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, Sebastiano Callari il quale, riferendosi al recente incontro avvenuto con le organizzazioni sindacali su questo tema, ha spiegato che i sindacati hanno espresso la propria contrarietà in merito a questa operazione, prevista dalla legge regionale 32/2017.In particolare, Callari ha ribadito che per i sindacati la soluzione transitoria prevista dalla legge non risulta sufficientemente incisiva da consentire al personale messo a disposizione di FvgStrade il rientro in servizio presso la Regione o in altre amministrazioni del Comparto unico.L'assessore ha quindi evidenziato che la Giunta "si è assunta l'impegno ad una riflessione più generale in ordine alle scelte operate con la legge 32/2017, in relazione anche ai relativi esiti applicativi, nonchè di valutare la possibilità di alcuni interventi sulla norma in base a quanto sottolineato dai sindacati". ARC/MA/ppd