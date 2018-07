Fvg-Stato: incontro Fedriga-Toninelli su A4 e Porti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 3 lug - Infrastrutture e trasporti: questi i temi sul tavolo all'odierno incontro tenutosi a Roma tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il ministro a Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli."Un'occasione - commenta Fedriga - per affrontare in via preliminare i numerosi argomenti sui quali i Governi regionale e nazionale sono chiamati a lavorare assieme, penso in primo luogo al rinnovo della concessione autostradale per la A4 e alla gestione di un'Autorità di Sistema Portuale che, nel contesto dell'ultima riforma, ha vissuto una transizione di competenze".Questioni che, in ragione della loro complessità, necessiteranno di ulteriori approfondimenti."Proprio al fine di dare seguito a quanto avviato stamane, ho pertanto invitato il ministro Toninelli in Friuli Venezia Giulia. L'auspicio - conclude Fedriga - è di affrontare le sfide future in piena sintonia con l'Esecutivo nazionale, rispondendo alle istanze del territorio con un approccio pragmatico e dinamico". ARC/COM