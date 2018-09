Fvg-Slovenia: Roberti, minoranza slovena risorsa importante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 13 set - La tutela della minoranza linguistica slovena e delle sue tradizioni e il rafforzamento della collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, anche in vista della definizione della nuova programmazione europea. Sono stati questi i temi cardine dell'incontro tra l'assessore regionale alle Autonomie locali, sicurezza, immigrazione e politiche comunitarie, Pierpaolo Roberti, e il console generale della Repubblica di Slovenia, Vojko Volk, al quale ha partecipato anche la console Tanja Mlajac.Roberti ha sottolineato che "la minoranza slovena rappresenta una risorsa importante per il Friuli Venezia Giulia e la Regione ha già avviato un dialogo fattivo sia con la Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena sia con i sindaci dei Comuni bilingui. Si tratta di un confronto rilevante e utile anche in vista della nuova riforma degli enti locali che terrà conto delle particolarità e delle identità territoriali delle amministrazioni comunali".Affrontando la questione dei progetti di collaborazione transfrontaliera, l'assessore ha rimarcato la necessità di "un'azione comune e coordinata da parte dei governi italiano e sloveno, oltreché della Regione, per sostenere a livello europeo il rifinanziamento dei progetti Interreg Italia-Slovenia, che hanno permesso di realizzare iniziative concrete nell'area di contatto tra i due Paesi".Il console Volk ha toccato la questione della contrazione di iscrizioni registrata delle scuole di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia e le conseguenti difficoltà di gestione. In merito Roberti ha spiegato che "da parte della Regione c'è la volontà di continuare a supportare tali istituti, sui quali è necessario avviare un confronto e un dialogo costruttivo con le comunità locali per favorire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, al fine di garantire i migliori servizi possibili agli studenti".Infine, il diplomatico ha rappresentato a Roberti l'opportunità di ridefinire, all'interno della legge elettorale del Friuli Venezia Giulia, il sistema che garantisce la rappresentanza politica della minoranza linguistica in Consiglio regionale. ARC/MA/ep