Fvg-Slo: Fedriga a Volk, associazione Comuni sloveni dentro Gect

A settembre tavolo confronto con tutte diverse realtà territorioTrieste, 13 lug - "La Slovenia è, assieme all'Austria, il primo interlocutore estero del Friuli Venezia Giulia e partner fondamentale in numerose iniziative politiche, commerciali e culturali."Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell'incontro tenutosi stamane a Trieste con il console generale della Repubblica di Slovenia, Vojko Volk.Tra i numerosi temi affrontati, particolare enfasi è stata posta sul Gect, "progetto che - secondo Fedriga - va allargato non solo alla Regione istriana ma anche alla stessa Slovenia attraverso il coinvolgimento di associazioni di Comuni".Quanto alle relazioni con la minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia, il governatore ha annunciato "l'avvio, a settembre, di un tavolo di confronto con tutte le realtà etniche, culturali e linguistiche storicamente radicate sul territorio regionale, con l'obiettivo di tutelarne le specificità prestando ascolto alle loro istanze".Sollecitato dal console generale, Fedriga ha infine posto l'accento sull'importanza di alimentare quel percorso di pacificazione meritoriamente avviato negli ultimi decenni, grazie al quale ogni divisione potrà ritenersi pienamente superata. Un messaggio la cui forte valenza simbolica viene ulteriormente enfatizzata dalla ricorrenza, il 13 luglio, dell'incendio del Narodni Dom. ARC/COM/fc