Fvg-Israele: apprendimento continuo, missione operativa Regione

Pordenone, 24 set - L'apprendimento continuo e la parità di genere in società multiculturali, nonché la presentazione di progetti locali per l'integrazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità. Sono questi solo alcuni dei temi al centro della missione istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia in in Israele. All'iniziativa partecipa anche Informest in qualità di braccio operativo.La delegazione, composta da funzionari della Regione, Università delle LiberEtà, Ial, Agenzia nazionale Erasmus+ e da Epale (la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa), è supportata dalla presidenza e direzione di Informest.Il fitto calendario di appuntamenti ha preso il via a Tel Aviv, dove si è svolto un incontro con la Federazione delle autorità locali di Israele. In quella circostanza si è discusso di Lifelong Learning - apprendimento continuo e parità di genere in società multiculturali.Al Centro multidisciplinare della città di Modi'in è seguita poi la presentazione di progetti locali per l'integrazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità. Sempre a Modi'in si è inoltre focalizzata l'attenzione sulla formazione permanente e promozione di modelli per l'impiego anche tramite la costituzione di partnership funzionali alla resilienza e allo sviluppo economico delle città.Le visite termineranno a Gerusalemme, dove la delegazione sarà ricevuta al ministero degli Esteri per un confronto su progetti finanziati dall'Unione europea per la promozione dell'apprendimento continuo. La giornata prevede inoltre l'incontro con l'Associazione israeliana per l'educazione degli adulti e il Comitato consultivo per la rete delle Learning Cities (città dell'apprendimento) di Israele.La Regione sostiene da anni il principio secondo cui diventa sempre più importante che ogni cittadino disponga di un'ampia gamma di competenze in costante evoluzione grazie a un apprendimento che continua lungo tutto l'arco della vita (Lifelong Learning).Da queste basi e dalla cooperazione con Israele, è nato il progetto "L'apprendimento permanente in ambito formale e non formale: lo sviluppo delle soft skills", della durata di 10 mesi. L'iniziativa intende trasferire e scambiare le conoscenze e i modelli di gestione per la realizzazione di Learning Cities e di Learning Regions, attraverso la collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia, la Federazione delle municipalità israeliane e la città di Modi'in.Il piano delle attività prevede, inoltre, per l'autunno di quest'anno, la visita di una delegazione istituzionale israeliana in Friuli Venezia Giulia. Quindi, con il supporto di Informest, verrà messo a disposizione un documento di sintesi sull'analisi svolta nei due contesti territoriali e l'elaborazione di un prototipo di prestazione/laboratorio sullo sviluppo delle competenze trasversali da sperimentare nelle due realtà.Informest agirà inoltre da catalizzatore di fondi europei per garantire la sostenibilità dell'iniziativa una volta concluso il finanziamento regionale. ARC/COM/Red