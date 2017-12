Fvg-Cina: Serracchiani, raduno Yanqi Lake occasione per fare rete

Yanqi Lake (Cina), 1 dic - "Il Friuli Giulia è onorata di partecipare a questo importante raduno del sistema Italia in Cina, occasione che permette agli imprenditori di tessere relazioni e fare rete".



Lo ha affermato la presidente della Regione, Debora Serracchiani, a margine dell'apertura del quarto raduno della comunità d'affari italiana in Cina, organizzato a Yanqui Lake, nei pressi di Pechino, dall'Ambasciata italiana, ed incentrato su "La Nuova Era cinese: l'Italia e la Cina che verrà".



Ad accogliere Serracchiani nel primo degli appuntamenti che dà ufficialmente avvio alla missione economico-istituzionale in Cina è stato l'ambasciatore d'Italia, Ettore Sequi, che Serracchiani ha ringraziato per il costante sostegno offerto alle iniziative di rafforzamento del partenariato tra Friuli Venezia Giulia e Cina.



Nella serata di avvio del raduno, alla presenza del sottosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, del presidente dell'Ice, Michele Scannavini, e del console generale a Shanghai, Stefano Beltrame, hanno presentato le loro relazioni che faranno da spunto agli approfondimenti dei panel dei prossimi due giorni il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, e il presidente emerito della Camera di commercio dell'Unione Europea in Cina, Jörg Wuttke, introdotto da Davide Cucino, presidente della Camera di commercio italiana in Cina e chairman di Fincantieri China.



A Yanqi Lake si confrontano circa 150 tra ricercatori, analisti, rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager. Tra questi anche Mirko Bordiga, general manager di Maserati China, originario di Buia.



ARC/EP/fc



© RIPRODUZIONE RISERVATA