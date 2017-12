Funghi: Panontin, 70 euro costo permesso raccolta 2018 in Fvg

Trieste, 28 dicembre - Il contributo annuale da versare alla Regione nel 2018 per esercitare la raccolta dei funghi in tutto il Friuli Venezia Giulia sarà di 70 euro.



Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, Paolo Panontin, confermando gli importi concordati con i portatori di interesse per il 2017.



La somma dovrà essere versata sul conto corrente postale 85770709 intestato a Servizio Tesoreria Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, causale 747/E, codice fiscale della persona che eserciterà la racolta



La Giunta Fvg ha parimenti determinato in 25 euro il contributo annuale da versare alle singole Unioni territoriali intercomunali (Uti) ove si voglia esercitare la raccolta dei funghi, fissando a 5 euro quello giornaliero rivolto a residenti fuori regione.



