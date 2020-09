Friuli Doc: Oscar Green, futuro agroalimentare è giovane e high tech

Udine, 12 set - Il futuro dell'agroalimentare è nelle mani dei giovani agricoltori e operatori del settore che si affidano all'innovazione tecnologica e agronomica.



Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia che a Udine, nella cornice di Friuli Doc, ha preso parte alla premiazione degli Oscar Green dell'agricoltura giovane Fvg. Dalla canapa ad uso terapeutico alle uova colorate, dall'orto robotico ai ragazzi dello Zanon che rilanciano Sutrio, sono sei i progetti regionali premiati nell'ambito del concorso Coldiretti.



Per l'Amministrazione regionale lo sviluppo del settore si basa sulla capacità di fare scelte innovative sulle linee agronomiche e sulla diversificazione dei prodotti realizzata attraverso un supporto tecnologico all'avanguardia. Su questi temi si gioca il futuro dell'imprenditoria agroalimentare in Friuli Venezia Giulia.



La canapa ad uso terapeutico coltivata indoor, il birrificio agricolo che rilancia il territorio, le uova arcobaleno, la cartolina digitale per la promozione turistica, l'orto robotico, la simbiosi piante-pesci. Sono questi i progetti che Coldiretti Giovani Impresa Fvg ha premiato nell'edizione 2020 di Oscar Green, la quattordicesima del concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa nazionale e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole che riconosce l'innovazione, valorizza i progetti dei giovani imprenditori e promuove l'agricoltura di qualità.



A ricevere il premio, nella Loggia del Lionello di Udine, in un evento aperto dalla relazione di Walter Filiputti, le aziende Green Innovation 4.0 di Rivignano Teor (Riccardo Zanazzo, categoria Impresa 5.Terra), Birrificio agricolo Àgro di Giais di Aviano (Dino Lorenzin, Campagna Amica), Riva Daniele di Majano (Ilenia Gomiero, Creatività), Il Giardino del Chiostro (Lorenzo Favia, Noi per il sociale, che sarà anche, a dicembre, finalista nazionale Oscar Green) e Montvert Acquaponica Fvg (Stefania Sarnataro, Sostenibilità). Nella categoria Fare Rete, invece, vince il progetto per la promozione di Sutrio che ha unito le quinte del settore turistico dell'istituto tecnico Zanon di Udine, il Comune di Sutrio e l'ufficio del turismo. I vincitori, emersi tra una trentina di partecipanti in regione, si sono distinti per slancio innovativo, green e multifunzionale impresso alle loro imprese, come ha evidenziato il presidente di Coldiretti Michele Pavan. ARC/SSA/ep



