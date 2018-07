Formazione: Zilli, Lab Gemona incarna spirito Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gemona del Friuli, 19 lug - "Lo spirito del Laboratorio internazionale della comunicazione è perfettamente in linea con le caratteristiche del Friuli Venezia Giulia, terra di confine nella quale convivono identità che, pur nella loro diversità, hanno saputo costruire un equilibrio basato sul rispetto reciproco e l'impegno per lo sviluppo della propria terra".Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Finanze e patrimonio, Barbara Zilli, che questa sera parteciperà a Gemona del Friuli all'inaugurazione della cinquantaseiesima edizione della prestigiosa summer school di lingua e cultura italiana, il cui tema guida, ovvero "(S)confinare", quest'anno sarà declinato attraverso il percorso formativo denominato "Identità e Vocazioni del Friuli Venezia Giulia. Italia e i suoi territori".Zilli spiega che "non possiamo che essere orgogliosi di un evento che porta in regione decine di giovani studiosi di italianistica e che promuove il Friuli Venezia Giulia attraverso tutte le sue peculiarità e tipicità spaziando dalla cultura, all'unicità dei paesaggi, all'enogastronomica, all'arte, all'ambiente fino allo sport. Non dobbiamo infatti dimenticare che Gemona è stata nominata capitale europea dello sport 2019".Fondato 56 anni fa il Laboratorio di Gemona sviluppa la propria attività in collaborazione con l'Università degli studi di Udine e l'Università Cattolica di Roma e gode del supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gemona, della Fondazione Friuli e dell'Ente Friuli nel Mondo. ARC/MA/ppd