Formazione: Rosolen, via a 18 nuovi corsi di Oss e deroga sui tirocini

Trieste, 4 dic - Prenderanno il via in questi giorni i 18 nuovicorsi di formazione gratuiti finanziati dal Fondo sociale europeo(Fse) con 370 iscritti per operatori socio sanitari (Oss). Nelfrattempo, si stanno concludendo i 18 corsi partiti nella tardaprimavera che stanno qualificando altri 390 allievi, già nelleprossime settimane assumibili dalle strutture sanitarie pubblichee private.

Complessivamente saranno quindi 760 gli operatori formati dallaRegione per dare risposta alle esigenze di un sistema severamenteprovato dall'emergenza epidemiologica in corso. L'accelerazione èresa possibile da una deroga sui percorsi di tirocinio che èstata approvata oggi dalla Giunta su richiesta dell'assessorealla Formazione, Alessia Rosolen.

"Si tratta di una deroga molto attesa e preziosa che consente divelocizzare l'iter formativo per conferire la qualifica di Oss -ha spiegato Rosolen -. In condizioni normali un allievo è tenutoa portare a compimento un tirocinio di 450 ore complessive pressopresidi ospedalieri, servizi residenziali, servizi socioeducativi e socio-assistenziali, assistenza domiciliare. Ilcombinato disposto di disagi, complicazioni e restrizioni legatialla pandemia ha creato una serie di ostacoli all'effettuazionedei tirocini: le misure adottate per contenere e arginare ilcontagio, di fatto, hanno reso inaccessibili alcune strutture eavevano bloccato i tirocini. In questi mesi, abbiamo quindiscelto di mantenere il monte ore (450) per ogni tirocinio,ammettendo deroghe rispetto alle sedi di svolgimento: a giugnoabbiamo ridotto a due gli ambiti previsti".

L'assessore ha spiegato che "con questa delibera rendiamopossibile il conferimento della qualifica di oss alle persone chesvolgano tutte le 450 ore previste solo presso una strutturaospedaliera. Questo garantisce che gli operatori sianoadeguatamente formati snellendo un iter che la pandemia avevatrasformato in un percorso a ostacoli. È evidente che, anche esoprattutto in questa fase, chi è in grado di prestare servizioin ospedale possiede i requisiti per farlo anche nelle case diriposo o nei servizi a domicilio".

Rosolen ha infine sottolineato che "il Fondo sociale europeo, unavolta ancora, si conferma imprescindibile punto di riferimentoper una formazione gratuita ed inclusiva, rispondente alleesigenze del sistema Regione".ARC/COM/ma/ep

