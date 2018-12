Formazione: Roberti, sforzo PA per adeguarsi a nuovi mestieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 10 dic - "Stanno nascendo nuove professioni a velocità impressionante e la Pubblica amministrazione fa fatica ad adeguarsi a specificità che, soprattutto nell'arco degli ultimi dieci anni, hanno radicalmente modificato il mondo del lavoro".Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, intervenendo all'evento conclusivo di Contamination Lab, percorso formativo nell'ambito dell'Università giuliana dedicato all'educazione all'imprenditorialità e allo sviluppo di idee e progetti."Chi avrebbe mai pensato solo pochi anni fa - ha evidenziato Roberti - che ci saremmo trovati di fronte a un mestiere quale l'influencer, ad esempio. Sono situazioni rispetto alle quali la PA deve operare uno sforzo complesso ma necessario per essere in grado di supportare i nuovi imprenditori nella loro attività, garantendo risposte certe in tempi adeguati"."I principali obiettivi - ha aggiunto l'assessore - sono unire le necessità formative di Università e Centri di ricerca con quelle delle aziende che richiedono sempre maggiori professionalità creative"."Va quindi messa insieme la domanda con l'offerta, intervenendo come stiamo già facendo - ha spiegato Roberti - con una serie di agevolazioni e sgravi che, in diversi modi, possano favorire anche gli approcci innovativi al mondo dell'impresa. In definitiva - ha concluso l'assessore, ricordando gli investimenti della Regione attraverso S3, la strategia di specializzazione intelligente - serve fare squadra per non rimanere indietro". ARC/FC/ep