Formazione: Panariti, positiva 1. edizione progetto Sharing3FVG

Udine, 30 novembre - Si proponeva di raccontare l'innovazione ai giovani, per trasmettere loro l'essenza di esempi concreti di buone prassi il progetto Sharing3FVG, curato dallo Ialfvg e sostenuto dalla Regione.



Del quale sono stati tracciati il percorso e gli esiti a Udine, nel contesto dell'evento conclusivo intitolato "Da Archimede a...: essere inventori nell'epoca di industria 4.0", presente l'assessore regionale alla Formazione, Loredana Panariti, e svoltosi nella nuova sede del Museo di storia naturale. Si trattava dell'ottantesimo di una lunga serie di incontri tenutisi in tutto il Friuli Venezia Giulia, nel corso dei quali imprenditori, testimonial, esponenti di enti pubblici, professionisti, rappresentanti dei cluster, esperti delle Università di Udine e di Trieste, hanno potuto descrivere come si è sviluppata l'innovazione in alcune aree strategiche della regione.



Panariti, che ha tratto le conclusioni dell'iniziativa, rispondendo alle domande del moderatore si è innanzitutto soffermata sulle potenzialità che le nuove tecnologie possono offrire a tutti, in particolare ai giovani e agli studenti. Anche se occorre saper dirimere tra l'immensa mole di notizie e contributi ai quali viene dato di accedere attraverso i computer e i Tablet.



Strumenti, che consentono di essere costantemente informati, di avere il mondo in mano con un semplice clic sul mouse. Tuttavia, tali strumenti non debbono far dimenticare la valenza dei libri e di una buona lettura.



Panariti, ha poi apprezzato il percorso seguito dal progetto formativo Sharing3FVG, perché si è prefissato di condividere con il maggior numero di persone l'innovazione delle imprese e dei cluster.



Si è trattato di un percorso sperimentale, ha aggiunto l'assessore, che ha dato esiti positivi.



Per questo, è già stato predisposto il relativo bando per la seconda fase del progetto, per l'anno venturo.



Secondo Panariti, assieme all'innovazione è però importante porre molta attenzione al cambiamento, e per questo la formazione deve accompagnare l'intero percorso lavorativo, oltre l'istruzione. Nel corso dell'evento di oggi si sono susseguiti interventi del mondo universitario, della ricerca, della formazione, e sono state illustrate le esperienze di persone che hanno partecipato al progetto.



Ponendo in particolare l'accento sulla complessa relazione che sussiste tra l'istruzione e la formazione, e la capacità di innovare e creare brevetti nella carriera professionale. E quindi alla probabilità di divenire inventori, o meglio, innovatori, anche stimolati dalle esperienze maturate da altri. ARC/CM

