Formazione: corso gestione attivitÃ  autotrasporto merci

Trieste, 16 mar - L'Agenzia regionale del lavoro, in collaborazione con il gruppo trasporti di Confindustria Udine ed Enaip, ente di formazione capofila di Ati3 per la gestione dei percorsi formativi previsti dal Progetto Pipol, organizza e gestisce il reclutamento di 12 profili idonei a partecipare ad un corso di formazione specifico al termine del quale acquisire competenze specialistiche richieste dalle primarie aziende del settore dell'autotrasporto merci su strada nell'ambito provinciale.A seguito del corso il candidato acquisirà le competenze necessarie per la gestione dei clienti, dei mezzi, degli autisti di una azienda di autotrasporto merci. Si tratta di organizzare e coordinare il lavoro di persone e mezzi a seconda delle richieste della clientela, avendo conoscenza delle normative e disposizioni vigenti in materia di trasporto e movimentazione merci, di adempimenti documentali, fiscali e amministrativi, e delle abilitazioni dei conducenti dei mezzi di trasporto.Alla fine del corso, i migliori candidati saranno inseriti in tirocinio nelle aziende del settore con buone opportunità di proseguire il rapporto.Il corso inizierà ad aprile e avrà una durata totale di 600 ore, di cui 400 di aula e laboratorio e 200 di stage presso aziende del settore trasportiPer partecipare al corso è necessario iscriversi al programma Pipol registrandosi in modo autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/rafvg/formazione?lavoro/rete?l avoro oppure recandosi presso un centro per l'Impiego.ARC/COM/fc