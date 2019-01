Formazione: Callari, piano di potenziamento competenze digitali Pa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 19 gen - Un programma di learning rivolto ai dipendenti comunali e regionali per accompagnarli ad acquisire quelle competenze necessarie per rispondere alle esigenze dettate dalla trasformazione digitale in atto.A metterlo in atto sarà il Centro di competenza Fvg che ha elaborato un programma specifico con l'obiettivo di diffondere una cultura dell'innovazione e supportare i dipendenti pubblici con azioni di affiancamento verso la modalità operativa digitale.A darne conto è l'assessore regionale alla Funzione Pubblica Sebastiano Callari sottolineando come le attività del Centro di competenza perseguono la modernizzazione della macchina amministrativa, l'efficientamento organizzativo, la formazione oltre che la semplificazione delle procedure amministrative avvalendosi anche delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione."Saper governare la digitalizzazione - commenta Callari - consente di migliorare la qualità della vita dei cittadini. La formazione dei dipendenti pubblici in questo senso è fondamentale per quel processo di innovazione e semplificazione della Pa che favorisce trasparenza, fa guadagnare competitività alle imprese, permette di recuperare punti di Pil e restituisce trasparenza e democrazia. E' necessario attivare un programma di formazione abilitante per i dipendenti pubblici incrementando le loro competenze, spesso non inserite nelle materie di concorso per cui sono stati reclutati".Il primo ciclo formativo dedicato alla digitalizzazione dei servizi della Pubblica amministrazione è rivolto alle direzione centrali della Regione che gestiscono procedimenti autorizzativi per le imprese. Realizzato in collaborazione con Compa Fvg, Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione, il percorso permetterà a circa 60 dipendenti di diverse direzioni centrali della Regione di dar vita a delle comunità di innovatori che acquisiranno nuove competenze.Medesima occasione formativa sarà riservata ai dipendenti Suap (sportello unico attività produttive) comunali nell'ambito del progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" realizzato in collaborazione con il dipartimento della Funzione pubblica e FormezPa. ARC/LP/ep