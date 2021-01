Foreste: Zannier, ok Giunta a 1 mln di indennizzi danni da bostrico

Trieste, 29 gen - La Regione provvederà ad erogare indennizzi del valore complessivo di 1 milione di euro per compensare la perdita di valore economico delle piante colpite dalla diffusione del bostrico. Lo ha deciso l'esecutivo Fedriga approvando quest'oggi, nel corso della seduta di Giunta, una apposita delibera su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier.



Il provvedimento definisce i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico. I risarcimenti in misura forfettaria, che variano dai 15 ai 35 euro al metro cubo, verranno liquidati in conto capitale in base al volume netto di piante di abete rosso secche o deperite, a seconda del metodo di esbosco utilizzato. In questo modo viene garantito un margine di valore residuo al legname attaccato incentivandone l'uso.



"Con questo provvedimento - spiega l'assessore Stefano Zannier - si intende contenere la diffusione dell'agente patogeno, ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi per il permanere in foresta di materiale secco e favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato. I beneficiari degli indennizzi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati ovvero comproprietari, affittuari, locatari, concessionari, comodatari e le imprese forestali." ARC/AL/pph



