Foreste: Zannier, consegnato a VV.F. mezzo per incendi di interfaccia

Pordenone, 18 dic - Una nuova autobotte attrezzata e dotatadegli allestimenti e delle attrezzature più avanzate per eseguireil pronto intervento anche nell'ambiente boschivo di interfacciaè stata acquistata dalla Regione e messa a disposizione incomodato d'uso della sezione di Pordenone del Corpo dei vigilidel fuoco.La consegna è avvenuta nella sede del comando provinciale del deiVgili del fuoco della Destra Tagliamento da parte dell'assessoreregionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e allamontagna, Stefano Zannier. "Il nuovo mezzo - ha detto l'assessore - andrà ad affiancare ilparco esistente dei Vigili del fuoco e sarà a disposizione anchenell'ambito della prevenzione e della lotta agli incendi boschividi interfaccia"."Un impegno - ha aggiunto l'assessore - che vede la Regione inprima fila ed è volto alla salvaguardia e alla valorizzazione delpatrimonio forestale del Friuli Venezia Giulia attraverso lacollaborazione tra il Corpo forestale regionale e altreistituzioni e strutture attive nella tutela del nostroterritorio"."La prevenzione - ha proseguito Zannier - è uno degli elementicardine dell'azione dell'Amministrazione per mantenere la salutee l'integrità dei beni forestali, a tutela dei cittadini e delleopere civili, e va operata anche in difesa dei beni forestali,che peraltro interessano la gran parte della superfice del FriuliVenezia Giulia e fanno parte del nostro patrimonio naturale"."Tale patrimonio - ha concluso - è una delle ricchezze che fannoapprezzare e conoscere il Friuli Venezia Giulia per la qualitàdella vita nel suo territorio, ricco di specificità naturalimantenutesi nel tempo grazie alla cura e al lavoro del Corpoforestale regionale, ma anche alla collaborazione con i Vigilidel fuoco, sempre in prima fila nelle emergenze".Presente il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ErosMannino, sono state illustrate le attività svolte nel 2020 e lecaratteristiche del nuovo mezzo: ha un costo di 180 mila euro edè in linea con quelli già a disposizione dei Vigili del fuoco diPordenone.E' particolarmente adatto a un impiego molto flessibile e saràdestinato al soccorso tecnico urgente alle persone e alle cose,ma anche a supporto dell'attività di spegnimento degli incendiboschivi: dispone infatti di un serbatoio della capacità di 3mila litri d'acqua.Com'è stato rilevato nell'occasione, la competenza primaria nellospegnimento e contenimento degli incendi boschivi è affidata alCorpo forestale regionale in collaborazione con la Protezionecivile del Friuli Venezia Giulia, che, assieme al rispettivopersonale e ai volontari, operano sinergicamente; sono spesso imezzi dei Vigili del fuoco, di maggiori dimensioni e dotati perquesto di serbatoi d'acqua di capacità più rilevante, a rifornirei mezzi messi a disposizione dalla Regione sul territorio, chesono invece di minori dimensioni per poter agire con maggioreefficacia lungo le piste forestali e nei siti boschivi delle zonepiù riposte.ARC/CM/ep

