Fondi strutturali: Zilli, anticipazione fondi Por Fesr Fvg 2014-2020

Udine, 28 feb - La Giunta regionale ha deliberato un'ulteriore estensione straordinaria, fino al 31 dicembre 2021, dei termini per la presentazione della richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo per le operazioni già in corso di attuazione rispetto alla misura 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' del Por Fesr Fvg 2014-2020.



Tale provvedimento, che arriva dopo il primo già concesso al 31 dicembre 2020, è stato proposto dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli.



"Si tratta - precisa l'assessore - di una scelta doverosa a vantaggio delle nostre aziende, che ora possono chiedere le anticipazioni dei fondi Por Fesr prima della rendicontazione per tutto il 2021". ARC/CM/ep



