Fondi comunitari: Rosolen, riprogrammate risorse per 48 milioni

Sostenuti lavoro, formazione e att. economiche per crisi Covid

Trieste, 19 dic - Via libera dalla Giunta regionaleall'utilizzo di 48 milioni euro appartenenti al Fondo SocialeEuropeo per lavoro, attività economiche e istruzione finalizzatia contenere e contrastare gli effetti della crisi epidemiologicada Covid-19. L'Esecutivo, su proposta dell'assessore competenteAlessia Rosolen, ha approvato nell'ultima seduta la generalitàcon la quale si procede a modificare l'assegnazione delle risorseal tessuto produttivo e al comparto scolastico del Friuli VeneziaGiulia.

La parte più consistente della riprogrammazione finanzia ilsettore del lavoro, al quale sono stati destinaticomplessivamente 39,8 milioni di euro; a questi si aggiungono6,39 milioni a favore delle attività economiche mentre 1,9milioni sono indirizzati ad interventi per il sostegnodell'istruzione e della formazione.

"La richiesta di modifica del piano originario - spiegal'esponente dell'esecutivo Fedriga - trova motivazione neicambiamenti di contesto intervenuti rispetto al quadro che, nel2014, ha costituito il riferimento dell'avvio dellaprogrammazione. In particolare, si sono tenute in maggioreconsiderazione le conseguenze sociali, economiche edoccupazionali in ambito regionale causate dall'emergenzasanitaria in atto, che hanno determinato la necessità di definiremisure urgenti a valere sulle disponibilità del Por-Fse".

Per quanto riguarda il settore del lavoro, la maggior parte dellerisorse è destinata a incentivi per le assunzioni e a strumentispecifici per la riqualificazione e il reinserimento nel mondolavorativo di soggetti colpiti dalla crisi. A questi fondi siaggiungono ingenti investimenti dedicati ai giovani, soprattuttonell'ambito dell'innovazione e della digitalizzazione. Altri 3,2milioni invece saranno messi a disposizione di imprese, entilocali e lavoratori per facilitare l'adozione di modelliinnovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppodi piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazioneinformatica, per adottare strumenti di lavoro agile (smartworking).

I 6,39 milioni per le attività economiche sono invece destinati afornire incentivi a imprese, lavoratori autonomi e cooperativecon sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, nellefasi di ripresa lavorativa conseguente all'emergenzaepidemiologica da Covid-19. Una parte di queste risorse (390 milaeuro) vengono specificatamente dedicate alle iniziative dell'AltaCarnia e alle aree interne delle Dolomiti friulane e della ValCanale-Canal del Ferro. Per quanto riguarda infine l'istruzione e la formazione (1,9milioni di euro), i fondi serviranno a sostenere l'acquisto diservizi per la connessione ad Internet e di dispositivitecnologici (quali personal computer portatili e/o tablet) e perla connettività, da mettere a disposizione degli studenti,appartenenti agli Istituti scolastici individuati con ladeliberazione della Giunta regionale dello scorso mese di maggio,che si trovano in maggiori difficoltà di accesso alla formazionee istruzione a distanza. I fondi inoltre potranno essereutilizzati per acquistare notebook, computer portatili e tabletda mettere a disposizione in comodato d'uso agli utenti piùbisognosi dei corsi IeFP e ITS e a quelli dei corsi di formazioneper adulti. L'assessore ricorda infine che, complessivamente,sono stati investiti quasi 4,5 milioni per l'acquisto didispositivi digitali per la didattica a distanza nel corso del2020.ARC/AL/dfd

