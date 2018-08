Folklore: Zilli, Festival Cuori promuove turismo d'identitÃ 

Udine, 19 ago - "La matrice internazionale del Festival dei Cuori, la sua capacità di mettere a confronto le tradizioni folkloriche di tutto il mondo e il messaggio di pace che trasmette sono i tratti salienti di un evento importante e irrinunciabile di cui andiamo orgogliosi".



Così l'assessore regionale Barbara Zilli ha definito la kermesse del folklore internazionale in corso fino al 21 agosto a Tarcento, Udine, Gemona del Friuli e Bovec (Slovenia) e a cui l'assessore ha preso parte a Gemona del Friuli.



Per Zilli, "il festival è un esempio di come il turismo nell'Alto Friuli debba passare anche attraverso la difesa delle tradizioni e lo sviluppo di nuovi modi per renderle fruibili da parte dei visitatori alla ricerca dell'identità friulana". ARC/SSA/fc



© RIPRODUZIONE RISERVATA