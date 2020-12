Fine anno: Zannier, attivate 99% risorse Psr e più valore a montagna

Trieste, 23 dic - Il Piano di Sviluppo Rurale, con il 99 percento delle risorse attivate, è ancora il perno del settoreagricolo, ma nel 2021 verrà modificato per adattarne glistrumenti alle nuove esigenze del comparto.

È questa la principale novità che l'assessore regionale alleRisorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna,Stefano Zannier, ha messo in cantiere per il 2021, guardando confiducia ai risultati raggiunti nel corso dell'anno che si stachiudendo.

"Tra le molte azioni programmate per l'anno venturo vi è il nuovoProgramma di Sviluppo Rurale per il quale, in questi due anni ditransizione fatte salve le modifiche regolamentari, andremo adutilizzare anche i fondi del Next Generation Eu. Ma dovremo ancheapportare delle modifiche al Piano di Sviluppo Rurale stesso perrenderlo sempre più competitivo e sempre più rispondente alleesigenze del comparto economico" ha detto Zannier.

"Interverremo anche a sostegno delle aree protette, proponendodue disegni di legge, uno relativo alla norma di legge 42 suiparchi e riserve naturali ed uno sui prati stabili, per renderleattuali con i tempi e poter consentire uno sviluppo sostenibiledell'intera regione. Dovremo invece intervenire in manieraimportante sul bostrico che sta danneggiando le nostre foreste,per le quali abbiamo già approntato le misure e andremo adattuarle nel 2021" ha annunciato l'assessore.

Guardando al 2020 Zannier ha evidenziato come "il programmaanticrisi Covid-19 ha consentito in questa pandemia di dare unsostegno fattivo alle imprese del settore agroalimentare,intervenendo nelle spese di conduzione e con il sostegno dellaliquidità delle aziende, con un fondo che ha garantito 40 milionidi liquidità alle imprese".

"Il rilancio della montagna invece è stata una sfida per la qualeabbiamo puntato sullo sviluppo dei giovani - ha rimarcatol'assessore -. I giovani nel 2020 sono stati finanziati con 8,7milioni per 95 domande e ben 9 nuove imprese, un risultatoimportante per la creazione di nuove filiere della gioventù nellenostre montagne. Con 12 filiere invece è stata avviata la sfidadel lattiero-caseario per la quale sono stati immessi contributiper 6,3 milioni di euro. Un'ulteriore sfida vinta è ilraggiungimento degli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale conl'attivazione del 99 per cento delle risorse secondo gliobiettivi prefissati".

La montagna è stata destinataria di ulteriori interventi e sirende ora necessario "proseguire nella sistemazione dei dannidovuti alla tempesta Vaia, con interventi di quasi 2 milioni dieuro ai quali si aggiungono 600 mila euro per interventi nelsettore malghivo, più ulteriori 4 milioni di fondi utilizzati perla sistemazione delle foreste regionali. Un milione di fondiregionali è stato destinato agli interventi sulla viabilitàforestale agro-silvo-pastorale, mentre 3,4 milioni sono destinatialla gestione dei parchi regionali e delle altre aree protetteper sostenere la biodiversità" ha ricordato ancora l'assessore.

Il 2020 ha anche visto l'uscita del brand "Io sono Friuli VeneziaGiulia" che punta a fare conoscere in maniera univoca l'interaregione a livello nazionale ed internazionale.

