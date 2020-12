Fine anno: Scoccimarro, nel 2021 getteremo basi per Green Valley Fvg

Trieste, 23 dic - "Se da un lato abbiamo impresso una forteaccelerazione alla spinta ecologica attraverso politiche robustea favore della rottamazione dei veicoli vetusti e della lorosostituzione con vetture ecologiche, dall'altro va ricordato chelo sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia - dopo decenni- ha segnato nel 2020 due risultati molto importanti, due vere eproprie pietre miliari per questo settore: gli accordi diprogramma per la riconversione della Ferriera di Servola e labonifica e il reinsediamento del Polo di Torviscosa".

È partito da questi obiettivi raggiunti l'assessore alla Difesadell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile, FabioScoccimarro nel suo intervento nel corso della conferenza stampadi fine anno.

"Inoltre nel 2020 è proseguito l'impegno rivolto alla rimozionedell'amianto con 3 milioni di euro - ha spiegato Scoccimarro -ripartiti tra famiglie, imprese ed edifici pubblici e altrisoggetti, mentre sul versante del suolo e delle manutenzioniidrauliche sono stati impegnati 7,2 milioni di euro. Altrotassello prezioso è stata la legge sulle grandi derivazioniidroelettriche, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale,che prevede un'unica gestione regionale con un grande beneficioin primis per le aree montane del Friuli Venezia Giulia".

"Per il 2021 sono previsti nuovi contributi per la rottamazionedi veicoli inquinanti che saranno sostituiti con vetture piùecologiche. La prima a dare l'esempio - ha rivelato l'esponentedella Giunta - sarà proprio la Regione con il progetto Noemix.Oltre 600 veicoli elettrici, infatti, saranno dati in dotazione atutti gli enti del Friuli Venezia Giulia".

"Poi altre due direttrici strategiche - ha aggiunto Scoccimarro-. Da un lato saranno rafforzate le politiche plastic free afavore di chi utilizzerà sempre meno la plastica. Un risultatoche vogliano ottenere senza introdurre le cosiddette 'tasseetiche', bensì potenziando gli aiuti alle imprese e non gravandosulle tasche dei cittadini".

"C'è poi il grande progetto che avrà un impatto formidabile neiprossimi decenni - ha ricordato l'assessore -. Il Friuli VeneziaGiulia vuole essere, infatti, la prima in Europa ad anticipare dicinque anni il New Green Deal previsto per il 2050. Tra i nostriobiettivi anche quello di portare grandi aziende internazionali aTrieste, gettando le basi per creare una sorta di Green Valley edi Blue Valley".

"Infine - ha concluso Scoccimarro - puntiamo ad aumentarel'installazione, in particolare negli edifici pubblici dellaRegione, di pannelli fotovoltaici per le energie rinnovabili".ARC/RT/ep

