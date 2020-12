Fine anno: Riccardi, investimenti su competenze sanità e prevenzione

Trieste, 23 dic - "Abbiamo affrontato uno degli anni piùdifficili della storia del Friuli Venezia Giulia fronteggiando lapandemia con il massimo impegno e intervenendo sulle criticitàpregresse del sistema sanitario. Sulla base dell'esperienzafatta, in un contesto in cui il Paese cercherà di superare ilCovid, nel 2021 il primo grande investimento della sanitàpubblica dovrà essere un grande piano per le competenzeprofessionali, al fine di recuperare e far crescere figureindispensabili per rispondere alle esigenze di cura della societàattuale". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e allaProtezione civile, Riccardo Riccardi, nel corso della conferenzastampa di fine anno durante la quale, oltre a un bilanciodell'attività svolta, è stata tracciata anche una visioneprogrammatica per il 2021.Tornando ai "buchi del sistema sanitario emersi nel corsodell'emergenza" e sui quali l'Amministrazione è intervenuta, ilvicegovernatore ha elencato: "la medicina territoriale, ilrapporto con la medicina generale, il rafforzamento dellestrutture, l'aumento dei posti letto e l'incremento delpersonale". "Tutti sforzi - ha spiegato Riccardi - uniti anche a un altroingente investimento che sconta un grande ritardo sul qualebisogna recuperare del tempo: la digitalizzazione, intesa come lapossibilità che il cittadino abbia a disposizione maggioriinformazioni per accedere ai servizi che riguardano la suasalute. È un lavoro imponente, che vede il Friuli Venezia Giulia,insieme alle altre Regioni italiane, per cercare nel complesso disuperare i grandi limiti che questa pandemia ci ha posto".E proprio in chiave programmatica, in un contesto nel quale ilnumero di persone anziane vede la nostra regione ai vertici inItalia, il vicegovernatore individua come obiettivo strategicoquello di portare i servizi sociali e i servizi sanitari piùvicini al cittadino. "Questo - ha detto - ha bisogno diimportanti investimenti in tecnologia e di trasformare i luoghidi residenza integrando l'offerta con maggiori servizi, conmaggiori prestazioni, con un'attività più intensa che pensi ancheal tema della domiciliarità. L'obiettivo è quello di sostenere lepersone nelle loro case, nelle loro famiglie, rispettando quellacondizione di anzianità che oggi deve essere considerata ungrande patrimonio per la nostra società".Per far questo, come ha spiegato Riccardi, non basta procederecon nuove assunzioni, ma "bisogna anche prevedere dei percorsi edelle opportunità di carriera e di formazione che ci consentanodi avere le molte professionalità che nel tempo sono stateabbandonate".Sul piano degli investimenti futuri il vicegovernatore individuaprioritari anche i campi della prevenzione, "oggi l'anello piùdebole del sistema", e il potenziamento delle strutture destinatealle cure intermedie, "che nel tempo sono state un po' lasciateda parte per una difesa ingiustificata di presìdi che non hannoragione di esistere".Infine, passando alla delega afferente alla Protezione civileFvg, Riccardi punta al completamento e alla realizzazione delpiano straordinario dei lavori "che consentirà di fare unulteriore passo avanti nella difesa del nostro territorio,registrando già nell'anno che ci lasciamo alle spalle importantiinterventi che ci hanno consentito di avere alla fine un bilanciosicuramente meno pesante di quello che avremmo potuto avere senzal'efficacia e la prontezza delle opere e dei lavori eseguiti".ARC/GG/ep

