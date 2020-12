Fine anno: Pizzimenti, fra obiettivi 2021 la Trieste-Vienna-Lubiana

Trieste, 23 dic - "Sul fronte delle infrastrutture digitali, adicembre sono stati conclusi i lavori in 61 comuni con ilprogetto della banda ultralarga, mentre stiamo potenziando larete pubblica regionale che in 18 comuni ha visto ilcompletamento della connessione con gli istituti secondari cheancora non sono collegati con la fibra ottica".

Con queste parole l'assessore alle Infrastrutture e territorio,Graziano Pizzimenti, ha aperto il suo intervento nel corso dellaconferenza stampa di fine anno.

"La logistica, insieme alla ricerca, rappresenta un altro assetimportante per il Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto Pizzimenti-. Nel 2020, infatti, abbiamo impegnato 16 milioni e 700 milaeuro per irrobustire i porti commerciali e la portualità minore,che rappresentano la porta di accesso alla piattaforma logisticadella nostra regione".

"Sul versante delle infrastrutture stradali - ha spiegatol'assessore - è stato stipulato l'accordo di programma per ilcollegamento tra la Pontebbana e la tangenziale Sud di Udine ed èstato redatto il progetto definitivo del primo e secondo lottodella Palmanova-Manzano".

"Inoltre il trasporto pubblico locale ha visto nel 2020 lapartenza del servizio della società Tpl Fvg Scarl su un bacinounico che abbraccia gomma, mare, tramvia con un risparmiocomplessivo - ha ricordato Pizzimenti - di 14 milioni di euro sulbilancio regionale, rispetto alla precedente aggiudicazione, econ 3 milioni di chilometri di servizi in più".

"Per quanto riguarda la viabilità ciclistica - una risorsafondamentale anche per il turismo - nel 2020 è stato formalizzatoil piano regionale della mobilità in bici. Il secondo filone sucui abbiamo insisto molto è il bene casa, con la decisa ripresadi una politica di supporto ai mutui per la prima casa, ma anchecon contributi per interventi realizzati con soggetti pubblici eprivati - ha affermato l'esponente della Giunta -. Solo per ilrecupero di immobili, arredo, viabilità e edifici scolastici,sono stati impegnati 6,3 milioni di euro legati a 38 interventi.Abbiamo investito, inoltre, un milione e mezzo di euro per gliedifici di culto e destinato nuove risorse per la manutenzione diedifici che ospitano sagre, finanziando anche l'acquisto dibatterie per l'accumulo fotovoltaico".

"Il 2021 può portarci una grande opportunità alla quale abbiamogià iniziato a lavorare - ha rivelato Pizzimenti -. Si trattadella Zona Logistica Semplificata, un'unica zona per la Regioneche può comprendere aree territorialmente non adiacenti macollegate da un nesso economico funzionale che presentino peròalmeno un'area portuale. I vantaggi sono molteplici e possonoprodurre risultati importanti in termini di credito d'imposta edi semplificazione amministrativa".

"Tra i molti obiettivi del 2021 va evidenziata la predisposizionedell'importantissimo collegamento ferroviarioTrieste-Vienna-Lubiana per il quale investiremo un milione dieuro nel prossimo triennio. Saranno anche intensificati gliinvestimenti sui porti commerciali e della portualità minore come- ha concluso l'assessore - Porto Nogaro, Monfalcone e ilporticciolo di Barcola".ARC/RT/ep

