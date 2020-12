Fine anno: Gibelli, anche nel 2021 cultura e sport nella vita di tutti

Trieste, 23 dic - Mantenere vive le attività culturali esportive che sono centrali nella vita di ciascuno e guardare alterritorio con una visione ambiziosa per costruire eventi ericonoscimenti internazionali che il Friuli Venezia Giulia merita.

L'assessore regionale alla Cultura e sport, Tiziana Gibelli,tratteggia così l'impegno dell'Amministrazione regionale neisettori della Cultura e dello Sport tra l'anno che si chiude equello che verrà.

"Nel 2020 siamo riusciti, con la grande collaborazione e lagrande capacità di adattamento e di flessibilità dei nostrisoggetti di produzione culturale, a realizzare in tutto o inparte gli eventi che erano stati finanziati e a sostenere tutti inostri soggetti, grazie anche all'introduzione dell'Art Bonus -ha evidenziato Gibelli -. Sono molto contenta che in un anno cosìdifficile si sia arrivati a poco meno di mezzo milione di euro difondi investiti dai privati nel sostegno alle nostre impreseculturali e creative. Due progetti ci interessanoparticolarmente, Gorizia e Nova Gorica che nel 2025 sarannoCapitale Europea della Cultura e il progetto di candidatura perl'inserimento nel patrimonio mondiale culturale dell'Unesco delpaesaggio rurale Collio-Brda. Inoltre, abbiamo finalmente avviatola valorizzazione del sito del Villaggio del Pescatore, che è unodei più importanti siti paleontologici d'Europa".

Anche nel settore sportivo si è cercato di realizzare tutti glieventi sostenibili rispetto alle condizioni imposte dallapandemia, ma abbiamo tutelato sia le imprese culturali e creativesia il mondo dello sport con la possibilità di utilizzare i fondianche della prima parte del 2021.

Quanto agli obiettivi specifici 2021 Gibelli ha ricordato che"anche per l'anno prossimo sia le imprese culturali e creativeche il mondo dello sport saranno tutelati e garantiti dalla leggedi Stabilità. In particolare per lo sport, entreremo nel vivodella preparazione di Eyof 2023 e per la cultura ci sarà unaprima fiera che coinvolgerà tutte le imprese culturali ecreative. E ci auguriamo che, visti i buoni risultati dell'ArtBonus 2020, anche l'anno prossimo riusciremo a coinvolgere semprepiù soggetti privati nel finanziamento di progetti culturaliperché la cultura, così come lo sport, sono una partefondamentale della vita di tutti".ARC/SSA/ep

