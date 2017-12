Fincantieri: Serracchiani, confermato futuro cantiere Monfalcone

Monfalcone, 29 novembre - "Il cantiere della Fincantieri di Monfalcone è il primo a dotarsi di un'Autorizzazione integrata ambientale (Aia)". Lo ha ricordato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, durante la cerimonia di varo della nave da crociera Msc Seaside, proprio all'interno del cantiere navale di Monfalcone spiegando che ieri "la conferenza dei servizi ha rilasciato l'Aia dello stabilimento".



Una certificazione di grande rilevanza sia dal punto di vista ecologico sia occupazionale, perché garantisce lo sviluppo dell'attività cantieristica monfalconese, come confermato anche dall'amministratore delegato di Msc, Pierfrancesco Vago, il quale ha annunciato per questo pomeriggio la firma del contratto tra la sua società e Fincantieri, alla presenza del ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, che sancisce la costruzione di ulteriori 2 navi da crociera di classe 'Seaside evolution' nello stabilimento di Monfalcone. "Un'operazione - ha detto Vago - che comporta un investimento da 1,8 miliardi di euro e prevede la consegna delle navi nel 2021 e nel 2023".



Un risultato che secondo Delrio "dimostra all'Europa e al mondo che l'Italia ce la può fare a vincere le grandi sfide della competizione globale". Il ministro ha spiegato che "l'Italia è all'altezza degli altri Paesi e non ha paura della competizione ed è orgogliosa degli uomini e delle donne che contribuiscono ad accettare la sfida dell'economia globale".



Serracchiani ha osservato che si tratta di "posti di lavoro e di economia importantissima per Monfalcone, il Friuli Venezia Giulia e per tutto il Paese. È quindi stato opportuno, corretto e determinante aver continuato a investire nella cantieristica navale. Oggi c'è stato il matrimonio tra due player globali come Msc e Fincantieri e quindi i cantieri di Monfalcone hanno una prospettiva importante di crescita". ARC/MA/ep

