Finanze: Zilli, Ucit conferma gestione oculata compiti e risorse

Udine, 27 mag - L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha partecipato all'assemblea dell'Ufficio controlli impianti termici (Ucit), la società partecipata che è stata incaricata dalla Regione di gestire il sistema delle verifiche delle caldaie per il riscaldamento domestico, dopo la riforma del sistema delle autonomie e l'abolizione delle Province.



Zilli ha apprezzato il percorso che Ucit sta seguendo per arrivare all'espletamento delle nuove competenze territoriali assegnate.



Nel corso dell'assemblea è stato approvato il bilancio di esercizio 2020 dell'Ucit ed è stato stabilito che gli utili siano destinati interamente a riserva in vista del maggiore sforzo gestionale che sarà richiesto alla società in conseguenza dell'ampliamento delle attività e delle future assunzioni.



"Scelte oculate - ha commentato Zilli - che confermano una gestione responsabile anche in vista della ristrutturazione verso l'estensione delle competenze operative all'intero Friuli Venezia Giulia".



A conclusione della visita l'assessore ha ringraziato per il lavoro svolto il sindaco uscente e ha rivolto i migliori auspici per l'incarico assunto dal nuovo sindaco dell'Ucit, Paola Lombardi. ARC/CM/ma





