Finanze: Zilli, 'Scriptorium' San Daniele brilla per arte e generosità

Oggi la consegna dell'Albo d'oro Comandanti Capitanerie FVG San Daniele del Friuli, 16 apr - "Lo 'Scriptorium Foroiuliense, Scuola Italiana Amanuensi', che ha sede nel cuore di San Daniele del Friuli, rappresenta un'eccellenza che ha saputo abbinare alla tradizione elevatissima di arti e di mestieri il senso di appartenenza alla propria comunità, in cui è riconosciuta per una rara capacità di dono". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a San Daniele del Friuli all'interno della Scuola Sciptorium, dove ha portato il saluto del governatore Fedriga in occasione della consegna al comandante del Porto di Trieste e Direttore marittimo per il Friuli Venezia Giulia, contrammiraglio Vincenzo Vitale, di un manoscritto realizzato dagli amanuensi della Scuola italiana. Si tratta della creazione artistica a mano dell'Albo d'oro dei Comandanti che hanno guidato la Direzione delle Capitanerie di porto del Friuli Venezia Giulia dal 1918 a oggi, ovvero dall'anno dell'Annessione di Trieste all'Italia. "Quest'opera di squisita fattura - ha detto Zilli - aggiunge un'altra pagina alla storia dello 'Scriptorium', che è fatta di capitoli di pregio ma anche di grande generosità, come il dono a scopi benefici delle copie del 'Dante Guarneriano', l'antico manoscritto della Divina Commedia custodito nella biblioteca Guarneriana di San Daniele, e delle mascherine anti-Covid realizzate dai docenti, dal personale e dagli allievi della Scuola, messe a disposizione della popolazione". La consegna odierna dell'Albo d'oro marittimo, presenti il sindaco di San Daniele, Pietro Valent, e il presidente di 'Scriptorium Foroiuliense', Roberto Giurano, è coincisa con il 90esimo anniversario del varo della Nave scuola della Marina militare italiana 'Amerigo Vespucci'. ARC/CM/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA