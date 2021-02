Finanze: Zilli, Regione plaude a risultati Ucit Srl sull'intero Fvg

Udine, 23 feb - "La razionalizzazione, l'efficientamento e il contenimento dei costi hanno portato Ucit a raggiungere risultati ottimali agli occhi dell'Amministrazione pubblica, a fronte dell'aumento dell'operatività che perimetra l'azione di Ucit in tutta la regione". Così l'assessore alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta in rappresentanza della Giunta regionale all'assemblea dei soci di Ucit Srl, che si è tenuta ieri sera in videoconferenza con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio previsionale e programma annuale delle attività di controllo per l'esercizio, l'approvazione del piano industriale pluriennale e del regolamento per il reclutamento del personale. "Siamo di fronte - ha proseguito Zilli - a una gestione responsabile, che ha effettuato scelte oculate e che si trova ora alle prese con una ristrutturazione - a partire dall'1 gennaio 2021 la Regione è divenuta l'autorità competente sul controllo degli impianti termici nell'intero territorio del Friuli Venezia Giulia - interna che porterà ad un'implementazione delle risorse. Un passo ulteriore che offrirà la garanzia per gli utenti di corretta manutenzione e funzionamento degli impianti, e quindi di sicurezza, come già rappresentato anche dal collega Fabio Scoccimarro". ARC/Com/ep © RIPRODUZIONE RISERVATA