Finanze: Zilli, prezioso confronto con i commercialisti

Analisi su criticità e prospettive. Bene saldo Irap a giugno Trieste, 16 nov - "Il fatto che l'Ordine dei dottoricommercialisti apprezzi la decisione della Giunta regionale diposticipare a giugno 2021 il pagamento dell'Irap come saldosull'effettivo valore della produzione è un riscontro prezioso,così come è utilissimo per chi amministra confrontarsisistematicamente con professionisti vicini alle imprese e benconsapevoli delle azioni che possono facilitarne l'operato qualii commercialisti e gli esperti contabili". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilliincontrando in videoconferenza da Udine i presidenti degli Ordinidei commercialisti."Il rinvio dell'Irap - ha evidenziato Zilli - evita di chiedereacconti in un momento in cui i valori di produzione non sonofedeli e comparabili con quelli dell'anno precedente, evita unadempimento fiscale in un momento complicato e soprattuttogarantisce alle nostre aziende un po' di liquidità in più".Versare l'Irap quando l'attività è ridotta o azzerata, hannoconfermato i presidenti degli Ordini, avrebbe comportato ilparadosso di un esborso da fare ora in vista di un probabilissimocredito da esigere poi.In generale, l'assessore Zilli ha apprezzato il confronto con gliOrdini e la disponibilità a renderlo ancor più assiduo etempestivo in modo da cogliere stimoli e trasmettere rapidamenteinformative comprovate ai soggetti dell'economia regionale di cuii commercialisti sono interlocutori competenti. Con i presidentidegli Ordini provinciali di Gorizia, Alfredo Pascolin, Pordenone,Michela Colin, Trieste, Mario Giamporcaro, e Udine, AlbertoCamilotti, Zilli ha anche convenuto sull'importanza di migliorarele procedure che possono rendere i servizi della pubblicaamministrazione sempre più aderenti alle esigenze delle imprese.Per quanto riguarda la categoria dei commercialisti e degliesperti contabili, sono stati gli stessi presidenti degli Ordinia segnalare le difficoltà in cui spesso versano i professionistipiù giovani, con esperienze e portafogli clienti meno strutturatie quindi colpiti più duramente dalla crisi. "Quando sia possibileoffrire forme anche indirette di sostegno - ha confermatol'assessore alle Finanze -, terremo questa priorità generazionaleben presente".ARC/PPH/ma

