Finanze: Zilli, ok giunta a 51,8 mln per sostenere ripartenza Fvg

Via libera dell'Esecutivo a ddl "Misure finanziarie urgenti"

Trieste, 23 nov - Ammontano a 51,8 milioni di euro i fondi chela Regione renderà immediatamente disponibili per sostenereinterventi in diversi settori produttivi del Friuli VeneziaGiulia. Lo ha deciso l'Esecutivo regionale nel corso della sedutastraordinaria di Giunta di quest'oggi durante la quale è stataapprovata, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli,un'apposita delibera contenente il disegno di legge "Misurefinanziarie urgenti".

L'operazione contabile ha permesso di recuperare immediatamenteda vari capitoli tecnici del bilancio e dal fondo di riservadelle risorse che, diversamente, sarebbero andate a formarel'avanzo di amministrazione e quindi si sarebbero potuteutilizzare solo a partire dal mese di luglio del 2020.

Del totale delle risorse, 5,8 milioni saranno destinati ai fondianticrisi attivi in Mediocredito per sostenere il settore delleimprese artigiane, attività produttive, imprese commerciali,turistiche e di servizio. Altri 17,83 milioni saranno indirizzatial Fondo di rotazione dell'agricoltura e quindi utilizzabilesottoforma di prestiti a quanti operano in questo comparto.Ulteriori 3,52 milioni verranno destinati alle camere dicommercio per consentire lo scorrimento delle graduatorie perl'acquisto di auto ibride.

Infine, 24,65 milioni di euro verranno destinati al nuovo disegnodi legge per sostenere le attività produttive per la ripartenza.Le risorse saranno utilizzabili all'inizio del prossimo anno,dopo l'approvazione del ddl.

"In un momento di forte crisi come quello che stiamoattraversando ora a causa dell'emergenza sanitaria in atto - hadetto l'assessore Zilli al termine della seduta di giunta - losforzo della Regione è sempre massimo nel tentativo di reperirerisorse da destinare al sistema economico e produttivo del FriuliVenezia Giulia. In questo senso con il disegno di legge approvatooggi in Giunta abbiamo perseguito il percorso dirazionalizzazione del bilancio, recuperando importanti fondi invari capitoli grazie alla disponibilità delle varie direzionicentrali e che saranno subito spendibili per favorire e sostenerela ripartenza".ARC/AL/ma

