Finanze: Zilli, Insiel protagonista della transizione digitale

Trieste, 27 mag - "L'assemblea di Insiel è stata l'occasione per confermare gli esiti del lavoro di un anno della società in house e anche per ottenere la distribuzione dei dividendi per 2,6 milioni di euro, risorse che metteremo a disposizione della comunità regionale per iniziative di rilancio dell'economia dopo la fase pandemica". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine dell'assemblea di Insiel, di cui Regione è socio unico e della quale è stato approvato oggi l'esercizio 2020. "Abbiamo richiesto - così Zilli - una partecipazione ancora più incisiva di Insiel nell'affiancare gli enti locali oltre che la Regione nelle sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo convinti che la transizione digitale dovrà vedere protagonista la nostra società Ict per poter rendere effettivamente moderni e digitali tutti i sistemi informativi della pubblica amministrazione". ARC/PPH/ma

