Finanze: Zilli, Friulia, buon operato a sostegno future sfide Pmi

Trieste, 17 giu - "L'approvazione del bilancio di Friulia è la conferma del buon operato di questo Consiglio di amministrazione e di tutto l'assetto societario della holding. La Regione è soddisfatta per i risultati raggiunti e ancora più per la richiesta giunta da più parti e raccolta da Friulia di continuare ad essere un partner strategico operativo anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta oggi a Trieste all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della finanziaria regionale Friulia Spa (di cui la Regione detiene il 78,40 per cento del capitale sociale), riunitasi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. "La mission della società verrà ulteriormente rafforzata nel prossimo triennio - ha aggiunto Zilli - in forza della necessità di sostenere le professionalità e le alte competenze delle nostre aziende friulane e giuliane e soprattutto nella ricerca di nuovi ambiti operativi. Questo obiettivo comporta anche il sostegno a nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, un traguardo che nelle linee strategiche la Giunta regionale ha voluto affidare a Friulia e siamo certi che anche questo risultato sarà raggiunto nei tempi che si è data la nostra partecipata regionale". Per l'assessore "in particolare devono essere sostenuti gli investimenti nel settore turistico-ricettivo per elevare l'offerta con ristrutturazioni e rinnovi degli immobili, per la riqualificazione e rigenerazione urbana che permetta di migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile. Vanno quindi favoriti interventi strategici per infrastrutture, logistica, settore terziario, con il sostegno a innovazione tecnologica, digitalizzazione e competitività". Venendo ai dati di bilancio, Zilli ha sottolineato come "nonostante il 2020 sia stato un anno caratterizzato da una significativa recessione generale, le risultanze del bilancio di Friulia Spa evidenziano un utile netto pari a 4.663.332 euro e testimoniano di una forte azione svolta dalla società a favore degli investimenti nelle imprese del nostro territorio". Gli investimenti attuati hanno superato il valore complessivo di 40,5 milioni (erano poco più di 18 milioni al 31 dicembre 2019), di cui 20,8 milioni di euro ricadono in partecipazioni e 19,8 in finanziamenti. Tra le misure straordinarie messe in campo da Friulia vi è stata anche l'erogazione di finanziamenti aggiuntivi a servizio di specifiche necessità di cassa e assistenza consulenziale gratuita per tutte le società in portafoglio. Quanto alla governance societaria, dopo il via libera unanime della giunta delle nomine alla conferma di Federica Seganti a presidente del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale ha confermato anche i tre consiglieri Barbara Bortolussi, Francesco Clarotti e Lucia Cristina Piu, nomine che sono state approvate dall'assemblea odierna. ARC/SSA/pph

