Finanze: Zilli, da bilancio consolidato Regione garantisce trasparenza

Udine, 17 nov - "La Regione va intesa come una casa dicristallo attraverso i cui atti e documenti, anche quellifinanziari più tecnici, possa essere percepita la trasparenzadell'azione amministrativa e di governo".Questo il commento dell'assessore regionale alle Finanze, BarbaraZilli, a margine delle due commissioni consigliari (la II e la V)che hanno preso in esame e approvato a maggioranza la 'Propostadi bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario2019'; il documento, richiesto dal decreto 118/2011sull'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, riportala situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli enti eorganismi strumentali, aziende e società partecipate a variotitolo dalla Regione."Obiettivo dell'Amministrazione regionale è quello di cercare diampliare il più possibile il perimetro di consolidamento perconsentire la maggior trasparenza dell'azione amministrativa afavore non solo degli organismi preposti al controllo tecnico edel Consiglio regionale, ma dell'intera comunità" ha precisatoancora Zilli."In conformità con le direttive dell'Unione europea, la normativasull'armonizzazione contabile - ha detto Zilli -, ci consente digarantire la trasparenza dei conti pubblici che si traduce inefficienza nella gestione e nell'utilizzo delle risorse. Un ciclovirtuoso che va a vantaggio del cittadino". Il risultato economico d'esercizio consolidato 2019 è di circa239milioni di euro, mentre il totale dell'attivo e del passivopatrimoniale consolidato pareggia ad oltre 8,3 milioni di euro.L'elenco degli enti e organismi strumentali è composto da 35realtà, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, Friulia,PromoturismoFvg, Arpa, Arlef, Ater e da quest'anno anchel'Agenzia Lavoro e Sviluppo.ARC/SSA/ep

