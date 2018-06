Finanze: Zilli, bene esercizio Fuc per numeri e valenza sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 28 giu - "Il risultato di bilancio 2017 della Società Ferrovie Udine Cividale è largamente positivo non solo per l'esercizio ma, al di là degli stretti numeri, sotto il profilo della funzione sociale nel territorio, per la fitta copertura che questo servizio ferroviario offre alla mobilità dei nostri cittadini, con un ragguardevole impatto anche sul turismo".Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze e Patrimonio Barbara Zilli, commentando l'ultimo consuntivo della società a capitale interamente regionale."Fuc riveste una funzione altamente strategica - ha osservato Zilli - in uno scenario di crescente integrazione del trasporto rotaia-gomma, in cui entrano in gioco anche il trasporto con la bicicletta e i bus e che si avvale di politiche tariffarie specifiche. Una sottolineatura speciale merita il servizio transfrontaliero Micotra, dai numeri di tendenza nettamente positivi. Il tutto ci fa dire - ha concluso l'assessore - che Fuc è un buon investimento delle risorse regionali e il servizio che già oggi assicura ha confortanti prospettive di ulteriore sviluppo". ARC/PPH/ppd