Finanze: Zilli, altri 3 milioni per la ripartenza di sport e cultura

Sale a oltre 72 milioni budget delle misure finanziarie urgenti Trieste, 25 nov - Il disegno di legge 119 'Misure finanziarieurgenti' proposto dalla Giunta regionale è stato approvatoall'unanimità dal Consiglio regionale con un contributo ulterioredi 3 milioni di euro destinato alla ripartenza dei settori sporte cultura. "Abbiamo fatto un ulteriore sforzo in un momento straordinarioche richiede tempistiche veloci e decisioni repentine" haesordito in Aula l'assessore regionale alle Finanze, BarbaraZilli, aggiungendo che "i fronti di lavoro sono tanti, leesigenze molteplici e i tempi stretti. Le risorse reperiteandranno a coprire una misura che metteremo a punto a inizio 2021per iniziative che possano sostenere la ripresa economicautilizzando tutti gli strumenti opportuni".Con questa ulteriore iniezione di risorse il provvedimento mettein campo complessivamente 72,3 milioni di euro, di cui 17,6milioni destinati al Sistema sanitario regionale per l'emergenzapandemica; 24,6 per interventi a favore delle attività produttivein difficoltà; 5,8 ai fondi anticrisi erogati tramiteMediocredito; 17,8 al Fondo di rotazione in agricoltura; 3,5 alloscorrimento delle graduatorie per l'acquisto di auto ibride; 3milioni per le attività sportive e culturali."Ringrazio tutti i componenti del Consiglio regionale che congrande responsabilità hanno sostenuto questo provvedimento. Siamoconsapevoli che rispetto alla crisi in atto queste misure nonsono esaustive ma rappresentano un altro segnale che la Regionevuole offrire alla comunità del Friuli Venezia Giulianell'auspicio che questo momento di incertezza giunga presto altermine" ha concluso Zilli.ARC/SSA/ma

