Finanze: Zilli, 70 mln a imprese e sanità per superare crisi Covid

Trieste, 24 nov - "51,7 milioni di euro da iniettarenell'economia del Friuli Venezia Giulia e 17,6 milioni dadestinare al sistema sanitario regionale: un recupero di risorsefinalizzato a supportare concretamente le realtà produttive delnostro territorio e che contemporaneamente va anche a rafforzarela risposta in termini di salute alla pandemia".Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall'assessore alleFinanze, Barbara Zilli, commentando il parere favorevole espressoall'unanimità dalla I Commissione del Consiglio regionale sul ddln.119 "Misure finanziarie urgenti", presentato con procedurad'urgenza e che domani verrà sottoposto al voto dell'Aula.Ringraziando i commissari per il senso di responsabilitàdimostrata in questo momento di estrema emergenza, l'assessore haribadito l'importanza del provvedimento "che, oltre a mettere adisposizione significative risorse per il comparto agricolo e perquello degli autoveicoli, anch'esso messo in difficoltà dalleconseguenze della diffusione del virus, destina uno stanziamentoper il settore dell'anticrisi, ovvero per quegli strumenti disostegno nell'ambito del credito alle nostre aziende commerciali,turistiche e artigiane"."Infine - ha concluso l'assessore - c'è una tranche di risorseindirizzata alla fase della ripartenza che, auspichiamo, prendail via nei primi mesi del prossimo anno e che deve trovare ilnostro sistema produttivo strutturato per cogliere il rilancioeconomico".ARC/GG/al

