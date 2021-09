Finanze: rimborsi Coop Ts e Coopca, entro novembre pubblicati avvisi

Trieste, 30 set - La convenzione tra la Regione e le Cciaa di Pordenone-Udine e Venezia Giulia, che consentirà agli Enti camerali di gestire i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei ristori, è in fase di ultimazione e presumibilmente entro la prima metà di novembre saranno pubblicati gli avvisi per la presentazione delle domande, nel puntuale rispetto di quanto previsto dall'Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023. Tutto ciò avverrà attraverso la compilazione di un modulo semplice che permetterà un agevole accesso ai fondi.



Questo quanto affermato a Udine dall'assessore regionale alle finanze del Friuli Venezia Giulia nel corso di un incontro con rappresentanti di Consumatori Attivi e dei soci CoopCa per fare il punto sull'iter relativo all'erogazione dei ristori ai soci prestatori di "Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli" e di "Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo".



Come ha ricordato la rappresentante della Giunta regionale, la procedura per gli indennizzi relativi alla carnica Coopca e alle Coop di Trieste verrà gestita attraverso le Camere di commercio e lo stanziamento di risorse, pari a 17 milioni di euro, garantirà agli oltre 15mila risparmiatori un rimborso pari a circa l'88% della cifra dovuta per la parte friulana e l'89% per quella triestina.



L'esponente dell'Esecutivo regionale ha infine condiviso con i rappresentanti dei soci e dell'associazione Consumatori Attivi alcuni aspetti tecnici per la compilazione dei moduli, trovando ampia collaborazione e traendo alcuni preziosi suggerimenti per migliorare il servizio. ARC/COM/gg





