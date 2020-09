Finanze: Giunta Fvg perfeziona domani testo Rendiconto 2019

Bene discussione su temi salienti del documento finanziario



Trieste, 17 set - Nella seduta di Giunta di domani sarà presentato in una generalità l'emendamento al Rendiconto finanziario 2019 che include anche i residui delle partecipate, configurando un bilancio consolidato, in modo che il documento così integrato possa essere portato all'attenzione dell'Aula per l'approvazione finale.



Lo ha reso noto l'assessore alle Finanze in sede di I Commissione del Consiglio regionale, segnalando che ciò è dovuto ai tempi tecnici di acquisizione dei flussi finanziari in entrata e in uscita delle partecipate.



Prima che, al pari della VI Commissione, la I Commissione approvasse il disegno di legge n.97 e la collegata Das -Dichiarazione di affidabilità del Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e di legittimità e regolarità delle relative operazioni - l'assessore ha manifestato apprezzamento e disponibilità verso proposte di ampliamento della discussione su ogni aspetto di rilievo politico generale emerso in sede di disamina del rendiconto. ARC/RT-PPH/al



