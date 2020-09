Finanze: Giunta Fvg illustra in I Commissione Rendiconto 2019

Parificazione già ottenuta da Corte dei conti



Trieste, 14 set - L'assessore regionale alle Finanze ha illustrato in sede di I Commissione regionale integrata il disegno di legge concernente il "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019". L'avanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 2019 ammonta a 1.099.726.625,88 euro e si compone per 572.126.854,97 euro della parte accantonata; per 313.139.371,30 euro della parte vincolata; per 4.535.633,36 euro della parte destinata a investimenti; per 209.924.766,25 euro della parte disponibile.



Come è stato precisato dall'assessore, il documento viene esaminato dal Consiglio successivamente anziché contestualmente alla manovra estiva di bilancio in virtù del decreto legge 17 del 2020 e ha già ottenuto l'anticipata parificazione da parte della Corte dei conti. Ora dovrà essere ratificato dall'Aula consiliare entro il termine del 30 settembre. ARC/PPH



