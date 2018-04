Finanze: approvato rendiconto 2017, avanzo di 40 mln euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 24 apr - La Giunta regionale ha approvato oggi il disegno di legge del Rendiconto generale per l'esercizio 2017, ovvero le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese al 31 dicembre 2017, con particolare riferimento alla definizione del risultato di amministrazione che accerta in 639.833.396,95 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio.Il disegno di legge, che sarà posto all'attenzione del nuovo Consiglio regionale, è un atto dovuto rispetto agli adempimenti posti in capo all'Amministrazione regionale dai principi contabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali.In merito all'entità dell'avanzo, lo stesso si compone di circa 200 milioni di quote vincolate derivanti da pregresse assegnazioni statali e comunitarie e da circa 400 milioni di quote obbligatoriamente accantonate ai sensi delle regole di contabilità.La legge di assestamento disporrà quindi di circa 40 milioni, somma per il cui utilizzo sarà da tener conto dell'evoluzione delle regole del pareggio di bilancio. ARC/EP/fc