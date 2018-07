Ferrovie: Pizzimenti, su Fuc confronto continuo con sindacati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 25 lug - La situazione aziendale della società Ferrovie Udine Cividale (Fuc) e le ultime disposizioni nazionali del settore in materia di tempistiche e sicurezza sono state alcune delle tematiche affrontate a Udine durante l'incontro fra l'assessore regionale al Territorio, Graziano Pizzimenti, e le organizzazioni sindacali aziendali di Fuc."Ho ricevuto le rappresentanze sindacali - ha spiegato Pizzimenti - informandole di aver recentemente incontrato l'amministratore unico di Fuc, Maurizio Ionico, con il quale ho affrontato il tema delle ricadute sull'attività della società, delle disposizioni nazionali in materia di tempistiche e sicurezza".A fronte delle preoccupazioni dei sindacati, l'assessore ha confermato che eventuali processi riorganizzativi saranno comunicati e confrontati per tempo con le rappresentanze dei lavoratori.Sulla riorganizzazione dell'attività, Pizzimenti ha ribadito che "l'obiettivo resta quello di garantire e mantenere il numero di corse del servizio di trasporto pubblico anche prevedendo linee di pullman sostitutive".Appena sarà predisposto dall'azienda il piano organizzativo, Pizzimenti provvederà a un nuovo confronto. ARC/COM/lp/fc