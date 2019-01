Ferriera: Scoccimarro, centrale ex Elettra in manutenzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Nessun rischio per la salute dalle fiamme sprigionate in questi giorni dall'impianto"Trieste, 8 gen - "Ho chiesto ad Arpa Fvg di verificare perché le fiaccole della Ferriera fossero accese in questo periodo. Mi è stato spiegato che da venerdì 4 gennaio la centrale ex Elettra è in manutenzione straordinaria e non è in grado di utilizzare tutto il gas prodotto dall'alto forno e dalla cokeria. L'eccesso va pertanto inevitabilmente in torcia. Ne conseguono due fiamme molto alte e visibili ma non vi è alcun rischio per la salute". Lo ha reso noto l'assessore regionale all'Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, a seguito delle segnalazioni di cittadini che negli ultimi giorni hanno notato alte fiamme levarsi dalle ciminiere dell'impianto di cogenerazione elettrica all'interno dello stabilimento siderurgico di Servola, a Trieste."In ogni caso mi è stato assicurato che le operazioni di manutenzione straordinaria dell'impianto sono in fase conclusiva per cui già in serata la situazione dovrebbe tornare alla normalità", ha concluso Scoccimarro, ribadendo che i lavori di manutenzione non hanno comunque comportato conseguenze sulla salute della popolazione residente a ridosso dell'impianto.Dal canto suo l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente ha sottolineato che il gestore evita con attenzione queste situazioni perché comportano uno spreco di gas. ARC/PPD/com