Famiglia: Rosolen, venerdì 16 ottobre sessione plenaria Stati Generali

Trieste, 13 ott - Venerdì 16 ottobre, dalle 14.30, all'Auditorium "Antonio Comelli" di via Sabbadini 31, a Udine, si terrà la sessione plenaria degli Stati Generali della Famiglia. Aprirà i lavori il Presidente del Consiglio regionale Mauro Zanin, interverranno il governatore della Regione Massimiliano Fedriga, il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (in videoconferenza), la presidente della Commissione Pari Opportunità Dusy Marcolin, la consigliera di Pari opportunità Roberta Nunin, il garante regionale per i diritti della persona Paolo Pittaro, il Vescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato.



La relazione introduttiva "la crisi demografica in Italia e in Friuli Venezia Giulia: perché dobbiamo preoccuparci?" sarà a cura di Gian Carlo Blangiardo, Presidente Istat, a sua volta collegato in videoconferenza. Previsti gli approfondimenti del professor Mario Bolzan, ordinario di statistica sociale all'Università degli Studi di Padova ("Domani in famiglia: sfide e prospettive"), di Dionigi Gianola, Strategic Selling Director - Gigroup spa ("Lavoro e famiglia: nuovi scenari di responsabilità sociale d'impresa"), e Gianluigi De Palo, Presidente nazionale forum Associazioni Familiari ("Il ruolo della famiglia oggi nella società e nell'educazione"). Le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen. "Con questo evento si chiude un ciclo di incontri che ha permesso di raccogliere spunti, proposte e idee che troveranno una sintesi nel testo unico sulla Famiglia che verrà redatto nelle prossime settimane - ha spiegato Rosolen -. L'incontro di venerdì rende l'idea di quanto vasto e composito sia il quadro che stiamo tratteggiando: mi preme porre l'accento sul fatto che il testo finale sarà intersettoriale e costituirà la risultante dei diversi contributi provenienti da diversi ambiti della Regione. Stiamo vagliando ogni singolo aspetto possa avere ricadute sulla famiglia. Soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando, la famiglia rafforza il suo ruolo di cellula base della comunità e ritrova il suo valore letterario di nido a protezione dei suoi componenti".



L'evento potrà essere anche on line: per informazioni, consultare il sito della Regione Friuli Venezia Giulia. ARC/COM/ma



