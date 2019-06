Famiglia: Rosolen, Elisa Marzinotto direttore nuovo servizio regionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 13 giu - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Funzione pubblica, Sebastiano Callari, ha nominato Elisa Marzinotto direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia.Si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato e di diritto privato che, come ha commentato l'assessore competente, Alessia Rosolen, rappresenta un ulteriore passo verso la definizione della norma sulla famiglia alla quale stiamo lavorando da inizio legislatura"."Si tratterà - ha precisato Rosolen - di una legge quadro rispetto a tutte le azioni di accompagnamento e di sostegno esistenti e riguarderà l'intero sistema famiglia, confermando così il concreto impegno di risorse da parte della Regione come, ad esempio, nel caso degli asili nido". ARC/CM/Red